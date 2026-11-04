W Portugalii środkowy obrońca Benfiki Clément Lenglet opuścił ostatni trening zespołu przed domowym meczem czwartej kolejki Ligi Europy z Lechem Poznań. Występ francuskiego piłkarza stoi pod znakiem zapytania z powodu stłuczenia prawego uda, informuje Interia Sport.

Lenglet nie był obecny na otwartej części treningu

Portugalski portal A Bola zwrócił uwagę, że Lenglet nie wziął udziału w 15 minutach treningu Benfiki otwartych dla przedstawicieli mediów. Były to ostatnie zajęcia zespołu przed spotkaniem z mistrzem Polski.

Możliwa nieobecność francuskiego obrońcy może być problemem dla Benfiki. Według Interia Sport, pod koniec września i na początku października Lenglet otrzymał czerwoną kartkę w przegranym 1:3 meczu z Porto, a także opuścił spotkanie z Vitórią Guimarães. Po powrocie do składu prezentował stabilną grę, jak ocenił portal.

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Benfica ma komplet punktów

Benfica przystępuje do meczu jako lider tabeli z kompletem punktów i bilansem bramek 10:2. Lech Poznań natomiast zdobył pierwsze punkty w europejskiej kampanii dopiero po remisie 1:1 z Sunderlandem.

Mecz Benfiki z Lechem Poznań w czwartej kolejce Ligi Europy ma rozpocząć się o 21:00.

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