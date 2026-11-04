Захисник Бенфіки Клеман Лангле може пропустити матч із Лехом — Interia Sport

У Португалії центральний захисник Бенфіки Клеман Лангле пропустив останнє тренування команди перед домашнім матчем четвертого туру Ліги Європи проти Леха Познань. Участь французького футболіста в грі під питанням через забій правого стегна, повідомляє Interia Sport.

Лангле не був на відкритій частині тренування

Португальське видання A Bola звернуло увагу, що Лангле не взяв участі у 15 хвилинах тренування Бенфіки, відкритих для представників медіа. Це було останнє заняття команди перед поєдинком із чемпіоном Польщі.

Можлива відсутність французького оборонця може стати проблемою для Бенфіки. За даними Interia Sport, наприкінці вересня та на початку жовтня Лангле отримав червону картку в матчі, програному Порту з рахунком 1:3, а також пропустив гру проти Віторії Гімарайнш. Після повернення до складу він, за оцінкою видання, демонстрував стабільну гру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бенфіка має максимальний результат

Бенфіка підходить до матчу лідером турнірної таблиці з максимальним доробком очок і різницею м'ячів 10:2. Лех Познань, навпаки, здобув перші очки в єврокубковій кампанії лише після нічиєї 1:1 із Сандерлендом.

Матч Бенфіки та Леха Познань у четвертому турі Ліги Європи має розпочатися о 21:00.

Читай нас у