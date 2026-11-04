В Португалии центральный защитник «Бенфики» Клеман Лангле пропустил последнюю тренировку команды перед домашним матчем четвёртого тура Лиги Европы против «Леха» из Познани. Участие французского футболиста в игре находится под вопросом из-за ушиба правого бедра, сообщает Interia Sport.

Лангле не был на открытой части тренировки

Португальское издание A Bola обратило внимание, что Лангле не принял участия в 15 минутах тренировки «Бенфики», открытых для представителей СМИ. Это было последнее занятие команды перед поединком с чемпионом Польши.

Возможное отсутствие французского защитника может стать проблемой для «Бенфики». По данным Interia Sport, в конце сентября и начале октября Лангле получил красную карточку в проигранном «Порту» матче со счётом 1:3, а также пропустил игру против «Витории Гимарайнш». После возвращения в состав он, по оценке издания, демонстрировал стабильную игру.

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У «Бенфики» максимальный результат

«Бенфика» подходит к матчу лидером турнирной таблицы с максимальным количеством очков и разницей мячей 10:2. «Лех» из Познани, напротив, набрал первые очки в еврокубковой кампании лишь после ничьей 1:1 с «Сандерлендом».

Матч «Бенфики» и «Леха» из Познани в четвёртом туре Лиги Европы должен начаться в 21:00.

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