W Polsce lekkoatletka Natalia Bukowiecka oświadczyła, że jest bliska decyzji o całkowitej rezygnacji ze startów w hali i skupieniu się na przygotowaniach do sezonu letniego. Sportsmenka powiedziała o tym w wywiadzie dla „Super Expressu”, informuje Interia Sport.

Pięć procent szans na zmianę decyzji

Bukowiecka zaznaczyła, że nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, ale prawdopodobieństwo zmiany swojego stanowiska oceniła na zaledwie 5%. Jak stwierdziła, po poprzednim sezonie halowym miała problemy zdrowotne, a takie starty wymagają od niej znacznego wysiłku fizycznego.

Lekkoatletka wyjaśniła, że woli stopniowo przygotowywać się do letnich zawodów, nawet jeśli z tego powodu wcześniej rozpocznie sezon na stadionie. Nazwała także starty w hali stresującymi i zaznaczyła, że format biegu jest dla niej trudniejszy, ponieważ nie biegnie po swoim torze.

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Cel na sezon letni

Aktualna wicemistrzyni Europy na dystansie 400 metrów nie wykluczyła, że może wystartować w hali, jeśli będzie czuła się wyjątkowo dobrze. Jednocześnie jej głównym planem pozostaje stopniowe budowanie bazy treningowej.

Bukowiecka chce poprawić rekord życiowy na 400 metrów, który wynosi 48,90 sekundy. Powiedziała, że w ubiegłym sezonie była dobrze przygotowana pod względem treningowym, jednak osiągnięcie tego wyniku uniemożliwiły brak sprzyjających warunków w odpowiednim momencie oraz problemy zdrowotne. Sportsmenka podkreśliła również, że nie planuje kończyć kariery.

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