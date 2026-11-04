在波兰，田径运动员娜塔莉娅·布科维茨卡表示，她接近作出完全放弃室内比赛、专注于备战夏季赛季的决定。这名运动员在接受《Super Express》采访时说了这一点，Interia Sport报道。

改变决定的概率为5%

布科维茨卡指出，她尚未作出最终决定，但她估计改变立场的可能性仅为5%。她表示，在上一个室内赛季后，她出现了健康问题，而此类比赛需要她付出大量体力。

这名田径运动员解释说，她更愿意逐步为夏季赛事做准备，即使这意味着她将更早开始室外赛季。她还称室内场馆比赛会带来压力，并指出这种跑步赛制对她而言更困难，因为她并非在自己的跑道上奔跑。

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夏季赛季目标

这位现任欧洲400米亚军并未排除在身体状态特别好的情况下参加室内比赛的可能性。同时，她的主要计划仍是逐步增加训练基础。

布科维茨卡希望提高自己在400米项目上的个人最好成绩，目前为48.90秒。她表示，上赛季她在训练方面准备充分，但在需要的时刻缺乏有利条件以及健康问题，阻碍了她实现这一成绩。这名运动员还强调，她不计划结束职业生涯。

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