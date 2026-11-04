Легкоатлетка Наталія Буковецька може відмовитися від стартів у приміщенні — Interia Sport

У Польщі легкоатлетка Наталія Буковецька заявила, що близька до рішення повністю відмовитися від стартів у приміщенні та зосередитися на підготовці до літнього сезону. Про це спортсменка сказала в інтерв’ю виданню «Super Express», повідомляє Interia Sport.

П’ять відсотків на зміну рішення

Буковецька зазначила, що ще не ухвалила остаточного рішення, але оцінила ймовірність зміни своєї позиції лише у 5%. За її словами, після попереднього сезону в приміщенні вона мала проблеми зі здоров’ям, а такі старти потребують від неї значних фізичних зусиль.

Легкоатлетка пояснила, що воліє поступово готуватися до літніх змагань, навіть якщо через це раніше розпочне сезон на відкритому повітрі. Вона також назвала старти в манежі стресовими та зазначила, що формат бігу для неї складніший, оскільки вона не біжить своєю доріжкою.

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Мета на літній сезон

Чинна віцечемпіонка Європи на дистанції 400 метрів не виключила, що може вийти на старт у приміщенні, якщо почуватиметься особливо добре. Водночас її основним планом залишається поступове нарощування тренувальної бази.

Буковецька хоче поліпшити особистий рекорд на 400 метрах, який становить 48,90 секунди. Вона сказала, що минулого сезону була добре готова в тренувальному плані, однак реалізувати цей результат завадили нестача сприятливих умов у потрібний момент і проблеми зі здоров’ям. Спортсменка також наголосила, що не планує завершувати кар’єру.

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