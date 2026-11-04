В Польше легкоатлетка Наталия Буковецкая заявила, что близка к решению полностью отказаться от стартов в помещении и сосредоточиться на подготовке к летнему сезону. Об этом спортсменка сказала в интервью изданию «Super Express», сообщает Interia Sport.

Пять процентов на изменение решения

Буковецкая отметила, что еще не приняла окончательного решения, однако оценила вероятность изменения своей позиции лишь в 5%. По ее словам, после предыдущего сезона в помещении у нее были проблемы со здоровьем, а такие старты требуют от нее значительных физических усилий.

Легкоатлетка объяснила, что предпочитает постепенно готовиться к летним соревнованиям, даже если из-за этого раньше начнет сезон на открытом воздухе. Она также назвала старты в манеже стрессовыми и отметила, что формат бега для нее сложнее, поскольку она не бежит по своей дорожке.

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Цель на летний сезон

Действующая вице-чемпионка Европы на дистанции 400 метров не исключила, что может выйти на старт в помещении, если будет чувствовать себя особенно хорошо. В то же время ее основным планом остается постепенное наращивание тренировочной базы.

Буковецкая хочет улучшить личный рекорд на 400 метрах, который составляет 48,90 секунды. Она сказала, что в прошлом сезоне была хорошо готова в тренировочном плане, однако реализовать этот результат помешали отсутствие благоприятных условий в нужный момент и проблемы со здоровьем. Спортсменка также подчеркнула, что не планирует завершать карьеру.

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