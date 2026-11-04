Паулу Фонсека досрочно покинул «Лион» и возглавит «Спортинг»
Бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека покинул пост главного тренера французского «Лиона» в середине сезона.
Клуб назвал его решение неожиданным и выразил разочарование в связи с досрочным прекращением сотрудничества.
По информации СМИ, португальский специалист продолжит карьеру в «Спортинге». За расторжение контракта клуб должен выплатить «Лиону» компенсацию в размере 5 млн евро.
До назначения нового наставника французской командой будет руководить Жорже Масиэль.
Фонсека возглавлял «Шахтер» в 2016–2019 годах и трижды приводил команду к чемпионству Украины. Также он работал с «Ромой», «Лиллем», «Миланом» и «Лионом».
Источник: заявление клуба
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