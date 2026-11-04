Paulo Fonseca przedwcześnie opuścił Lyon i obejmie stery w Sporting

Były trener donieckiego „Szachtara” Paulo Fonseca zrezygnował ze stanowiska głównego trenera francuskiego „Lyonu” w trakcie sezonu.

Klub określił jego decyzję jako nieoczekiwaną i wyraził rozczarowanie z powodu przedwczesnego zakończenia współpracy.

Według doniesień mediów portugalski specjalista będzie kontynuował karierę w „Sportingu”. Za rozwiązanie umowy klub ma wypłacić „Lyonowi” odszkodowanie w wysokości 5 mln euro.

Do czasu powołania nowego trenera francuską drużyną kierować będzie Jorge Masiél.

Fonseca stał na czele „Szachtara” w latach 2016–2019 i trzykrotnie poprowadził drużynę do mistrzostwa Ukrainy. Pracował również z „Romą”, „Lille”, „Milanem” i „Lyonem”.

Źródło: oświadczenie klubu

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