Paulo Fonseca przedwcześnie opuścił Lyon i obejmie stery w Sporting
Były trener donieckiego „Szachtara” Paulo Fonseca zrezygnował ze stanowiska głównego trenera francuskiego „Lyonu” w trakcie sezonu.
Klub określił jego decyzję jako nieoczekiwaną i wyraził rozczarowanie z powodu przedwczesnego zakończenia współpracy.
Według doniesień mediów portugalski specjalista będzie kontynuował karierę w „Sportingu”. Za rozwiązanie umowy klub ma wypłacić „Lyonowi” odszkodowanie w wysokości 5 mln euro.
Do czasu powołania nowego trenera francuską drużyną kierować będzie Jorge Masiél.
Fonseca stał na czele „Szachtara” w latach 2016–2019 i trzykrotnie poprowadził drużynę do mistrzostwa Ukrainy. Pracował również z „Romą”, „Lille”, „Milanem” i „Lyonem”.
Źródło: oświadczenie klubu
Bayern pokonał Atlético 2:0 w Lidze Mistrzów.
Barcelona rozgromiła Aston Villę 3:0 dzięki dwóm bramkom Rafinhy.
Manchester United odrobił straty z 0:2 i pokonał Romę 3:2.