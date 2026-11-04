Президент Союза ММА РФ выразил недовольство украинцами из-за отказа от рукопожатий

Президент Союза ММА РФ Сергей Фатеев заявил российским пропагандистским СМИ, что украинские спортсмены отказываются пожимать руки представителям РФ во время чемпионата мира по ММА в Тбилиси.

По его словам, украинская сторона избегает рукопожатий, а сами россияне, участвующие в мировом первенстве под собственным флагом и гимном, якобы выступают за «спортивное поведение».

Источник: ТАСС.

Шаблистка Ольга Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову и после завершения боя отказалась пожать ей руку.

Международная федерация фехтования, допустившая представителей России и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом, сначала решила дисквалифицировать украинку. Но под давлением международного сообщества отказалась от этого.

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