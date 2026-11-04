Prezes Związku MMA Federacji Rosyjskiej Siergiej Fatiev oświadczył rosyjskim mediom propagandowym, że ukraińscy sportowcy odmawiają uścisku dłoni przedstawicielom Federacji Rosyjskiej podczas mistrzostw świata w MMA w Tbilisi.

Według niego strona ukraińska unika uścisków dłoni, podczas gdy sami Rosjanie, którzy biorą udział w mistrzostwach świata pod własną flagą i przy własnym hymnie, rzekomo opowiadają się za „sportowym zachowaniem”.

Źródło: TASS.

Szablistka Olga Harlan na początku turnieju pokonała Rosjankę Annę Smirnową, a po zakończeniu walki odmówiła uściśnięcia jej dłoni.

Międzynarodowa Federacja Szermierki, która dopuściła reprezentantów Rosji i Białorusi do zawodów pod neutralną flagą, początkowo postanowiła zdyskwalifikować Ukrainkę. Jednak pod presją społeczności międzynarodowej zrezygnowała z tego pomysłu.

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