В Испании бывший теннисист Рафаэль Надаль принял предложение войти в совет директоров мадридского «Реала». Однако его назначение еще должны одобрить члены клуба на заседании, которое состоится позднее в этом месяце, сообщает BBC Sport.

Заявления клуба и Надаля

В заявлении «Реал» назвал Надаля одним из величайших спортсменов в истории и одним из самых известных испанских атлетов в мире. В клубе отметили, что он будет работать в совете директоров и способствовать настоящему и будущему команды.

Надаль поблагодарил президента «Реала» Флорентино Переса и совет директоров за предложение. В публикации в социальной сети X он сообщил, что принял его с большим энтузиазмом, желанием учиться и готовностью сделать все возможное для клуба.

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Болельщик с детства

Надаль болеет за «Реал» с детства и имеет членский номер клуба 67 778. В ответ на новость он опубликовал в X детскую фотографию в форме мадридской команды.

Теннисист завершил карьеру в 2024 году. За время выступлений он выиграл 22 титула Grand Slam, две олимпийские золотые медали и помог сборной Испании пять раз завоевать Кубок Дэвиса. Какие именно обязанности Надаль будет выполнять в совете директоров «Реала», пока неизвестно.

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