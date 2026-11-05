Василий Ломаченко подписал новый контракт и готовится вернуться в профессиональный бокс

38-летний украинский боксер Василий Ломаченко официально возобновляет карьеру. Американская промоутерская компания Top Rank объявила о подписании с ним нового многолетнего контракта.

Следующие поединки спортсмен будет проводить в сотрудничестве со своей промоутерской компанией Loma Power Promotions.

Возвращение на ринг запланировано на начало 2027 года. Предполагаемой датой боя называют 13 февраля, а вероятным соперником — непобедимого филиппинца Чарли Суареса.

Последний раз Ломаченко дрался в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF. В настоящее время боксер проживает и тренируется в Пуэрто-Рико.

Источник: Ring Magazine

Украинский боксер Василий Ломаченко согласился провести поединок с американским чемпионом мира в 2027 году. По имеющейся информации, американец предложил украинцу встретиться на ринге, после чего боксеры пожали друг другу руки. Имена соперников и другие детали предстоящего боя в данном сообщении не уточняются.

Украинский боксер Василий Ломаченко 28 июля опубликовал на своей странице в Facebook поздравление с Днем крещения Киевской Руси.

Боксер Василий Ломаченко намерен возобновить профессиональную карьеру и провести следующий поединок уже этой осенью.

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