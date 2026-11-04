马杜罗称因凡蒂诺无法竞选第四个任期——半岛电视台

国际足联治理委员会前主席米格尔·马杜罗表示，该组织主席詹尼·因凡蒂诺不能在2027年选举中竞选第四个任期。马杜罗认为，国际足联章程规定，一人担任主席不得超过三个任期，半岛电视台报道。

对国际足联章程的解读

马杜罗援引国际足联章程第33条第2款称，该条款未对缩短的任期作出例外规定。他表示，因凡蒂诺已经三次当选国际足联主席，并担任该职位共三个任期。

在马杜罗发表声明时，距离2027年3月国际足联主席选举候选人提名截止还有两周。人权组织FairSquare也呼吁国际足联成员协会认定因凡蒂诺没有资格参加选举。

国际足联理事会此前的决定

因凡蒂诺此前成功获得认定，即他在2016年至2019年领导国际足联的时期不应被计为一个任期。他在塞普·布拉特辞职后，于2016年特别大会上当选，以完成被中断的任期。

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2022年12月，国际足联理事会一致确认，2016年至2019年期间不计入因凡蒂诺的任期。FairSquare表示，该决定的理由并未公开。

FairSquare主任兼联合创始人尼古拉斯·麦吉根表示，该组织已联系52个协会，但尚未收到回复。他还谈到计划与挪威足球协会代表会面；该协会此前曾支持FairSquare就因凡蒂诺可能违反政治中立规则提出的投诉。

马杜罗还认为，由于“恐惧氛围”，各国协会不愿独立行动，而国际足联现有的监督机制无法充分限制该组织主席的权力。

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