Były przewodniczący Komisji Zarządzania FIFA Miguel Maduro oświadczył, że prezydent organizacji Gianni Infantino nie może ubiegać się o czwartą kadencję w wyborach w 2027 roku. Zdaniem Maduro statut FIFA pozwala jednej osobie sprawować urząd prezydenta przez nie więcej niż trzy kadencje, informuje Al Jazeera.

Interpretacja statutu FIFA

Maduro powołał się na ustęp 2 artykułu 33 statutu FIFA, który, jak powiedział, nie przewiduje wyjątków dla skróconych kadencji. Oświadczył, że Infantino został już trzykrotnie wybrany na prezydenta FIFA i pełnił tę funkcję przez trzy kadencje.

W chwili oświadczenia Maduro do zakończenia zgłaszania kandydatur w wyborach prezydenckich FIFA w marcu 2027 roku pozostawały dwa tygodnie. Organizacja praw człowieka FairSquare również zwróciła się do stowarzyszeń członkowskich FIFA z apelem o uznanie, że Infantino nie jest uprawniony do udziału w wyborach.

Wcześniejsza decyzja Rady FIFA

Infantino wcześniej doprowadził do uznania, że okres jego kierowania FIFA od 2016 do 2019 roku nie powinien być zaliczany jako kadencja na stanowisku. Został wybrany na nadzwyczajnym kongresie w 2016 roku po rezygnacji Seppa Blattera, aby dokończyć przerwany mandat.

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W grudniu 2022 roku Rada FIFA jednogłośnie potwierdziła, że okres 2016–2019 nie będzie zaliczany Infantino jako kadencja na stanowisku. FairSquare twierdzi, że uzasadnienie tej decyzji nie zostało upublicznione.

Dyrektor i współzałożyciel FairSquare Nicholas McGeehan przekazał, że organizacja zwróciła się do 52 stowarzyszeń, ale dotąd nie otrzymała odpowiedzi. Mówił również o planowanym spotkaniu z przedstawicielami Norweskiego Związku Piłki Nożnej, który wcześniej poparł skargę FairSquare dotyczącą możliwego naruszenia przez Infantino zasad neutralności politycznej.

Maduro uważa również, że krajowe stowarzyszenia niechętnie działają samodzielnie z powodu „atmosfery strachu”, a istniejące w FIFA mechanizmy kontroli nie są w stanie odpowiednio ograniczać uprawnień prezydenta organizacji.

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