Бывший глава Комитета по управлению FIFA Мигель Мадуру заявил, что президент организации Джанни Инфантино не может баллотироваться на четвертый срок на выборах 2027 года. По мнению Мадуру, устав FIFA позволяет одному человеку занимать пост президента не более трех сроков, сообщает Al Jazeera.

Толкование устава FIFA

Мадуру сослался на пункт 2 статьи 33 устава FIFA, который, по его словам, не предусматривает исключений для сокращенных каденций. Он заявил, что Инфантино уже трижды избирался президентом FIFA и занимал эту должность в течение трех сроков.

На момент заявления Мадуру до окончания выдвижения кандидатур на президентские выборы FIFA в марте 2027 года оставалось две недели. Правозащитная организация FairSquare также обратилась к ассоциациям-членам FIFA с призывом признать Инфантино не имеющим права участвовать в выборах.

Предыдущее решение Совета FIFA

Инфантино ранее добился признания того, что период его руководства FIFA с 2016 по 2019 год не следует засчитывать как срок пребывания в должности. Он был избран на внеочередном конгрессе 2016 года после отставки Зеппа Блаттера, чтобы завершить прерванный мандат.

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В декабре 2022 года Совет FIFA единогласно подтвердил, что период 2016–2019 годов не засчитывается Инфантино как срок пребывания в должности. FairSquare заявляет, что обоснование такого решения не публиковалось.

Директор и сооснователь FairSquare Николас Макгиган сообщил, что организация обратилась к 52 ассоциациям, но пока не получила ответов. Он также рассказал о запланированной встрече с представителями Норвежской футбольной ассоциации, которая ранее поддержала жалобу FairSquare относительно возможного нарушения Инфантино правил политической нейтральности.

Мадуру также считает, что национальные ассоциации неохотно действуют самостоятельно из-за «атмосферы страха», а существующие механизмы контроля в FIFA не способны должным образом ограничивать полномочия президента организации.

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