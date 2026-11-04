Вест-индский универсал Андре Расселл останется в Непале еще на один матч третьего сезона Nepal Premier League после победы Biratnagar Kings над Janakpur Bolts. Об этом он заявил после игры в Киртипуре, сообщает Kathmandu Post.

Biratnagar Kings победили Janakpur Bolts с разницей в два рана. Расселл набрал 52 рана за 29 мячей и помог команде установить цель в 175 ранов. Он также взял четыре викета за 45 ранов в четырех оверах и в последнем овере защитил преимущество в 13 ранов.

Еще один матч в лиге

Расселла признали игроком матча. Он сказал журналистам, что решил не возвращаться домой и сыграть еще одну игру, поскольку ему очень нравится Непал.

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Следующий матч Biratnagar Kings проведут в четверг против Kathmandu Gorkhas. Расселл также заявил, что намерен вернуться на турнир в следующем сезоне, назвав Nepal Premier League хорошим вызовом. По его словам, он не только пытается выбивать шестерки, но и следит за действиями боулеров и оценивает ситуацию после первых мячей.

Цели в формате T20

После приезда в NPL Расселл преодолел отметку в 10 тысяч ранов в матчах формата T20. По его словам, пять лет назад он поставил себе цель стать первым быстрым боулером-универсалом, который достигнет 10 тысяч ранов и 500 викетов в T20. Новой личной целью крикетист назвал 12 тысяч ранов в этом формате.

Вест-индеец также высоко оценил талант непальских игроков. Он отметил, что сборной Непала необходимо надлежащее наставничество, а самим спортсменам следует сохранять страсть к игре и скромность.

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