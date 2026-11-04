在Biratnagar Kings战胜Janakpur Bolts后，西印度群岛全能选手安德烈·拉塞尔将留在尼泊尔，参加Nepal Premier League第三赛季的又一场比赛。他在基尔蒂普尔的比赛后表示，《加德满都邮报》报道。

Biratnagar Kings以两分优势击败Janakpur Bolts。拉塞尔29球得到52分，帮助球队设定了175分的目标。他还在4个回合中以45分拿下4个三柱门，并在最后一个回合守住了13分的领先优势。

联赛中再打一场

拉塞尔被评为本场最佳球员。他告诉记者，他决定不回家，再打一场比赛，因为他非常喜欢尼泊尔。

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Biratnagar Kings的下一场比赛将在周四对阵Kathmandu Gorkhas。拉塞尔还表示，他打算在下个赛季重返这项赛事，并称Nepal Premier League是一项很好的挑战。据他所说，他不仅尝试击出六分，还会观察投球手的动作，并在前几个球后评估局势。

T20赛制中的目标

来到NPL后，拉塞尔在T20比赛中的得分突破了1万分。他表示，五年前他为自己设定了一个目标：成为首位在T20中达到1万分和500个三柱门的快速投球全能选手。这名板球运动员称，他新的个人目标是在这一赛制中得到1.2万分。

这位西印度群岛球员还高度评价了尼泊尔球员的天赋。他指出，尼泊尔队需要适当的指导，而运动员自身应保持对比赛的热情和谦逊。

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