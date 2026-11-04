AFLW розгляне дозвіл на елемент соло після фіналів 2026 року — The Guardian

В Австралії жіноча Австралійська футбольна ліга (AFLW) після фіналів 2026 року розгляне можливість змінити правила, щоб дозволити гравчиням використовувати елемент «соло» з гельського футболу. Про це повідомляє The Guardian.

Епізод із Рейчел Кернс

Обговорення виникло після матчу «Джилонга» проти «Вестерн Буллдогс», який команда Кернс виграла в п’ятницю. Ірландка Рейчел Кернс двічі виконала «соло» під час 30-метрового ривка.

У гельському футболі гравець, який зробив понад чотири кроки, може відбити м’яч об землю або підбити його ногою самому собі. Другий варіант називають «соло».

Натомість у австралійському футболі гравець, який пробігає понад 15 метрів, має щонайменше раз відбити м’яч об землю або торкнутися ним землі. Чинні правила передбачають штрафний удар, якщо гравець б’є або передає м’яч рукою самому собі замість виконання цієї вимоги. Арбітри не призначили штрафний удар на користь «Вестерн Буллдогс» після дій Кернс, хоча, за даними видання, мали це зробити.

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Розгляд змін після фіналів

Виконавча генеральна менеджерка AFLW Лора Кейн заявила, що «соло» не буде дозволене протягом наступних чотирьох тижнів, коли відбуватимуться фінали. Водночас ліга згодом розгляне можливість зміни правила. За її словами, нині в AFLW виступають понад 45 ірландських гравчинь.

Капітанка «Норт Мельбурна» Джасмін Гарнер підтримала ідею дозволити цей елемент. Вона визнала, що Кернс за чинними правилами пробігла надто далеко, але вважає, що така зміна могла б зробити гру цікавішою.

Кейн також повідомила, що AFLW розглядає можливість раніше розпочати наступний жіночий сезон, аби провести більше матчів у форматі подвійних ігрових днів разом із чоловічою AFL. Гранд-фінал нинішнього сезону знову відбудеться на стадіоні Ikon Park.

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