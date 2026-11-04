W Australii żeńska Australian Football League (AFLW) po finałach 2026 roku rozważy zmianę przepisów, aby umożliwić zawodniczkom stosowanie elementu „solo” z futbolu gaelickiego. Informuje o tym The Guardian.

Incydent z Rachel Kearns

Dyskusja pojawiła się po meczu Geelong z Western Bulldogs, który drużyna Kearns wygrała w piątek. Irlandka Rachel Kearns dwukrotnie wykonała „solo” podczas 30-metrowego biegu.

W futbolu gaelickim zawodnik, który zrobił więcej niż cztery kroki, może odbić piłkę od ziemi albo kopnąć ją sam do siebie. Druga opcja jest nazywana „solo”.

Natomiast w futbolu australijskim zawodnik, który przebiegnie ponad 15 metrów, musi co najmniej raz odbić piłkę od ziemi lub dotknąć nią ziemi. Obecne przepisy przewidują rzut wolny, jeśli zawodnik kopie lub podaje ręką piłkę sam do siebie zamiast spełnić ten wymóg. Sędziowie nie przyznali rzutu wolnego dla Western Bulldogs po zagraniu Kearns, choć według publikacji powinni byli to zrobić.

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Rozpatrzenie zmian po finałach

Wykonawcza generalna menedżerka AFLW Laura Kane oświadczyła, że „solo” nie będzie dozwolone przez najbliższe cztery tygodnie, gdy będą odbywać się finały. Liga rozważy jednak później zmianę przepisu. Jak powiedziała, obecnie w AFLW występuje ponad 45 irlandzkich zawodniczek.

Kapitan North Melbourne Jasmine Garner poparła pomysł dopuszczenia tego elementu. Przyznała, że Kearns zgodnie z obecnymi przepisami przebiegła zbyt daleko, ale uważa, że taka zmiana mogłaby uczynić grę bardziej interesującą.

Kane poinformowała również, że AFLW rozważa wcześniejsze rozpoczęcie następnego sezonu kobiet, aby rozegrać więcej meczów w formacie podwójnych dni meczowych wraz z męską AFL. Wielki finał obecnego sezonu ponownie odbędzie się na stadionie Ikon Park.

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