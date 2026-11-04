波多黎各拳手阿曼达·塞拉诺将于1月9日在家乡进行告别战，她将在圣胡安迎战澳大利亚选手斯凯·尼科尔森。38岁的塞拉诺将卫冕WBO和WBA羽量级统一冠军头衔，BBC体育报道。

最后一次登上拳台

塞拉诺此前表示，她将在这场被推广方命名为“The Last Walk”的比赛后结束职业生涯。这位拳手说，她希望人们记住她是改变了这项运动的人，并强调自己在每一场比赛和每一次训练中都竭尽全力。

塞拉诺的最后一战将采用12回合、每回合3分钟的赛制。她表示，自己重回这一赛制，是为了享受最后一次拳台亮相的每一秒。她还将尝试独自保持女子拳击击倒获胜次数纪录，目前她与美国选手克里斯蒂·马丁共同保持这一纪录。

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来自澳大利亚的对手

塞拉诺的战绩为50胜、4负、1平，其中32场以击倒获胜。她的对手尼科尔森同样38岁，战绩为12胜2负，其中7场胜利来自击倒。这位澳大利亚选手称，能够与塞拉诺交手是梦想成真，并表示自己不仅想成为对手历史的一部分，也想书写自己的历史。

塞拉诺成为首位、也是目前唯一一位获得无可争议世界冠军地位的波多黎各拳手，不分男女。2022年，她与爱尔兰选手凯蒂·泰勒成为首批在纽约麦迪逊广场花园领衔拳击之夜的女子拳手。2023年，塞拉诺击败巴西选手达尼拉·拉莫斯，参加了历史上首场采用12回合、每回合3分钟赛制的女子统一冠军赛。

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