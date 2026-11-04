Пуэрто-риканская боксёрша Аманда Серрано 9 января проведёт прощальный бой на родине — в Сан-Хуане она встретится с австралийкой Скай Николсон. 38-летняя Серрано будет защищать объединённые титулы WBO и WBA в полулёгком весе, сообщает BBC Sport.

Последний выход на ринг

Ранее Серрано заявила, что завершит карьеру после этого поединка, который промоутеры назвали The Last Walk. Боксёрша сказала, что хочет, чтобы её запомнили как человека, изменившего спорт, и подчеркнула: в каждом бою и на каждой тренировке она отдавала всё возможное.

Серрано проведёт последний бой в формате 12 раундов по три минуты. По её словам, она вернулась к такому формату, чтобы насладиться каждой секундой последнего выступления на ринге. Она также попытается единолично установить рекорд женского бокса по числу нокаутов, который сейчас делит с американкой Кристи Мартин.

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Соперница из Австралии

Рекорд Серрано составляет 50 побед, четыре поражения и одну ничью, включая 32 победы нокаутом. Её соперница Николсон, которой также 38 лет, имеет 12 побед и два поражения, при этом семь её побед одержаны нокаутом. Австралийка назвала возможность встретиться с Серрано исполнением мечты и заявила, что хочет не только стать частью истории соперницы, но и написать собственную.

Серрано стала первой и пока единственной представительницей Пуэрто-Рико — среди мужчин и женщин — которая получила статус абсолютной чемпионки мира. В 2022 году она и ирландка Кэти Тейлор стали первыми женщинами-боксёрами, возглавившими вечер бокса в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден». В 2023 году Серрано победила бразильянку Данилу Рамос в первом в истории объединённом чемпионском бою среди женщин, проведённом по формуле 12 раундов по три минуты.

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