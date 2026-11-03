Indyjska tenisistka Maja Rajeshwaran Revathi pokonała Polkę Katarzynę Kawę w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Chennai w Indiach. 17-letnia zawodniczka wygrała mecz 6:4, 2:6, 7:6 (5), choć w trzecim secie przegrywała 2:5.

Spotkanie trwało 147 minut. Revathi objęła prowadzenie 2:0 na początku meczu, a w pierwszym secie przełamała rywalkę przy stanie 3:3. Indyjka wygrała pierwszego seta 6:4 w 44 minuty.

Kawa nie utrzymała przewagi

W drugim secie Kawa wyrównała stan meczu, wygrywając 6:2. W decydującym secie polska tenisistka wyszła na prowadzenie 5:2, jednak Revathi odrobiła straty i doprowadziła do tie-breaka. Indyjka jako pierwsza wypracowała piłkę meczową i ją wykorzystała.

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Jak podaje Interia Sport, przed turniejem Kawa spadła na 115. miejsce w rankingu WTA i traktowała występ w Chennai jako szansę na zbliżenie się do czołowej setki. Po porażce, według portalu, będzie musiała zagrać w kwalifikacjach Australian Open.

Następna rywalka Revathi

W następnej rundzie Revathi zagra z inną polską tenisistką, Weroniką Falkowską. Mecz zaplanowano na środę, nie wcześniej niż o 12:30 czasu polskiego.

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