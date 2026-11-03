Реваті відігралася з 2:5 і перемогла Каву в Ченнаї — Interia Sport

Індійська тенісистка Мая Раджешваран Реваті перемогла польку Катажину Каву в першому колі турніру WTA 250 у Ченнаї, Індія. 17-річна спортсменка виграла матч із рахунком 6:4, 2:6, 7:6 (5), хоча в третьому сеті поступалася 2:5.

Зустріч тривала 147 хвилин. Реваті повела 2:0 на старті матчу, а в першій партії зробила брейк за рахунку 3:3. Перший сет індійка виграла 6:4 за 44 хвилини.

Кава не втримала перевагу

У другій партії Кава зрівняла рахунок за сетами, перемігши 6:2. У вирішальному сеті польська тенісистка вийшла вперед 5:2, однак Реваті відігралася та перевела матч на тай-брейк. Індійка першою заробила матчбол і реалізувала його.

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Як повідомляє Interia Sport, перед турніром Кава опустилася на 115-те місце рейтингу WTA та розглядала виступ у Ченнаї як шанс наблизитися до топ-100. Після поразки їй, за даними видання, доведеться грати у кваліфікації Australian Open.

Наступна суперниця Реваті

У наступному раунді Реваті зіграє з іншою польською тенісисткою Веронікою Фальковською. Матч запланований на середу не раніше ніж на 12:30 за польським часом.

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