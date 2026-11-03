Индийская теннисистка Майя Раджешваран Ревати победила польку Катажину Каву в первом круге турнира WTA 250 в Ченнаи, Индия. 17-летняя спортсменка выиграла матч со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (5), хотя в третьем сете уступала 2:5.

Встреча длилась 147 минут. Ревати повела 2:0 в начале матча, а в первой партии сделала брейк при счете 3:3. Первый сет индианка выиграла 6:4 за 44 минуты.

Кава не удержала преимущество

Во второй партии Кава сравняла счет по сетам, победив 6:2. В решающем сете польская теннисистка вышла вперед 5:2, однако Ревати отыгралась и перевела матч на тай-брейк. Индианка первой заработала матчбол и реализовала его.

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Как сообщает Interia Sport, перед турниром Кава опустилась на 115-е место рейтинга WTA и рассматривала выступление в Ченнаи как шанс приблизиться к топ-100. После поражения ей, по данным издания, придется играть в квалификации Australian Open.

Следующая соперница Ревати

В следующем раунде Ревати сыграет с другой польской теннисисткой Вероникой Фальковской. Матч запланирован на среду не ранее чем на 12:30 по польскому времени.

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