Manchester United w Manchesterze w Wielkiej Brytanii pokonał włoską Romę 3:2 w meczu Ligi Mistrzów, odrabiając straty po dwóch straconych golach w pierwszej połowie. Decydujący był dublet Mateusa Cunhi: wyrównał w 83. minucie i zdobył zwycięską bramkę w 86. minucie. Jak informuje The Guardian, w 90. minucie Cunha otrzymał drugą żółtą kartkę za wślizg na Leonardo Balerdi.

Przewaga Romy w pierwszej połowie

Goście otworzyli wynik w 11. minucie: Matias Soulé wykorzystał podanie Rodrigo Mory i pokonał Senne Lammensa. W 17. minucie Roma otrzymała rzut karny po tym, jak piłka trafiła w rękę Aydena Heavena. Jedenastkę wykorzystał Donyell Malen.

W pierwszej połowie rzymianie mieli jeszcze kilka okazji do powiększenia przewagi: bliscy zdobycia bramki byli Mora, Malen i Soulé. United miał problemy w obronie i stwarzał niewiele pod bramką Davisa Vásqueza.

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Odrobienie strat po przerwie

Na początku drugiej połowy Carlos Baleba opuścił boisko z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Później gospodarze zmniejszyli straty: Gianluca Mancini sfaulował Cunhę w polu karnym, a Bruno Fernandes zdobył bramkę z rzutu karnego przy drugiej próbie. Pierwszy strzał Portugalczyka obronił Vásquez, jednak sędzia Jesús Gil Manzano nakazał powtórzenie rzutu karnego z powodu naruszenia przepisów podczas jego wykonywania.

Po tym Manchester United zwiększył presję. Bryan Mbeumo po podaniu Cunhi trafił w oba słupki, Harry Maguire był bliski zdobycia bramki, a strzał głową Diogo Dalota został wybity z linii bramkowej. W 83. minucie Cunha wykorzystał błąd Balerdi i wyrównał, a trzy minuty później zdobył bramkę po podaniu Shei Laceya.

Przed meczem na trybunach Old Trafford odbywały się protesty przeciwko właścicielom klubu, Glazerom: kibice skandowali przeciwko kierownictwu, na trybunach były zielono-złote balony, a na boisko rzucano piłki tenisowe. Według statystyk meczowych United miał piłkę przez 55% czasu i oddał cztery celne strzały wobec trzech Romy.

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