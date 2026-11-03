Nowa Zelandia umieściła Pongę w rezerwie po złamaniu ręki — BBC Sport

Reprezentacja Nowej Zelandii umieściła obrońcę Kalyna Pongę na liście rezerwowych na męski półfinał Pucharu Świata w rugby league przeciwko Tongze w Newcastle w Australii. Jak podaje BBC Sport, nastąpiło to trzy tygodnie po złamaniu przedramienia przez zawodnika.

Powrót Pongi do zdrowia

Ponga złamał rękę 15 października w meczu otwarcia turnieju przeciwko Australii. Nowa Zelandia przegrała tamto spotkanie 22:24, a obrońca spędził na boisku około 20 minut po urazie, zanim przeszedł operację.

Trener reprezentacji Nowej Zelandii Stacey Jones po urazie zawodnika wyrażał nadzieję, że Ponga będzie mógł wrócić do zdrowia przed finałem 15 listopada, jeśli jego zespół do niego awansuje. W tym tygodniu obrońca trenował z czarnym opatrunkiem na niedawno złamanej lewej ręce.

Powrót Crosslanda

Na liście rezerwowych znalazł się także łącznik młyna Phoenix Crossland, który odbył karę zawieszenia na cztery mecze i opuścił całą fazę grupową turnieju.

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Crossland został usunięty z boiska 27 września za chwyt „hip-drop” na Australijczyku Nathanie Clearym w meczu play-off NRL, gdy Newcastle Knights grali z Penrith Panthers. Cleary doznał otwartego złamania i zwichnięcia lewej kostki, przez co opuścił rozgrywany u siebie Puchar Świata. Crossland przeprosił Cleary'ego i opuścił finał NRL, w którym Knights przegrali z Sydney Roosters.

Ponga i Crossland są obecnie w rezerwie, ale później w tym tygodniu mogą zostać włączeni do 19-osobowego składu na mecz z Tongą. Tonga nie zmieniła składu po zwycięstwie 20:18 nad Samoa w ostatnim meczu fazy grupowej i będzie dążyć do powtórzenia wygranej z Nową Zelandią w fazie grupowej Pucharu Świata 2017.

Drugi półfinał

W drugim męskim półfinale aktualni mistrzowie świata, Australijczycy, zagrają z Samoa w Sydney. Australia pozostawiła niezmieniony skład z Reece'em Walshem na pozycji obrońcy, natomiast Samoa włączyła Ronalda Volkmana na pozycję łącznika ataku po urazie ścięgna podkolanowego Chanela Harrisa-Tavity.

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