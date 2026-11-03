Нова Зеландія внесла Понгу до резерву після перелому руки — BBC Sport

Збірна Нової Зеландії внесла фулбека Каліна Понгу до резервного списку на чоловічий півфінал Кубка світу з регбіліг проти Тонги в Ньюкаслі, Австралія. Як повідомляє BBC Sport, це сталося через три тижні після перелому передпліччя гравця.

Відновлення Понги

Понга зламав руку 15 жовтня у стартовому матчі турніру проти Австралії. Нова Зеландія програла ту гру з рахунком 22:24, а фулбек провів на полі близько 20 хвилин після травми, перш ніж перенести операцію.

Головний тренер новозеландців Стейсі Джонс після травми гравця висловлював сподівання, що Понга зможе відновитися до фіналу 15 листопада, якщо його команда туди вийде. Цього тижня фулбек тренувався з чорною пов'язкою на нещодавно зламаній лівій руці.

Повернення Кросленда

До резервного списку також потрапив хукер Фінікс Кросленд, який відбув дискваліфікацію на чотири матчі та пропустив увесь груповий етап турніру.

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Кросленда вилучили 27 вересня за прийом «хіп-дроп» проти австралійця Нейтана Клірі в матчі плейоф NRL, коли «Ньюкасл Найтс» грали з «Пенріт Пантерз». Клірі зазнав відкритого перелому та вивиху лівої щиколотки, через що пропустив домашній Кубок світу. Кросленд перепросив перед Клірі та пропустив фінал NRL, у якому «Найтс» поступилися «Сідней Рустерз».

Понга та Кросленд наразі перебувають у резерві, але пізніше цього тижня їх можуть включити до заявки з 19 гравців на матч із Тонгою. Збірна Тонги не змінила склад після перемоги над Самоа з рахунком 20:18 у заключній грі групового етапу та прагнутиме повторити перемогу над Новою Зеландією на груповому етапі Кубка світу 2017 року.

Інший півфінал

В іншому чоловічому півфіналі чинні чемпіони світу австралійці зіграють із Самоа в Сіднеї. Австралія залишила незмінний склад із Рісом Волшем на позиції фулбека, а Самоа включила Роналда Фолкмана на позицію станд-офа після травми підколінного сухожилля у Шанеля Гарріса-Тавіти.

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