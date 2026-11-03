Новая Зеландия включила Понгу в резерв после перелома руки — BBC Sport

Сборная Новой Зеландии включила фулбека Калина Понгу в резервный список на мужской полуфинал Кубка мира по регбилиг против Тонги в Ньюкасле, Австралия. Как сообщает BBC Sport, это произошло через три недели после перелома предплечья у игрока.

Восстановление Понги

Понга сломал руку 15 октября в стартовом матче турнира против Австралии. Новая Зеландия проиграла ту игру со счётом 22:24, а фулбек провёл на поле около 20 минут после травмы, прежде чем перенёс операцию.

Главный тренер новозеландцев Стейси Джонс после травмы игрока выражал надежду, что Понга сможет восстановиться к финалу 15 ноября, если его команда туда выйдет. На этой неделе фулбек тренировался с чёрной повязкой на недавно сломанной левой руке.

Возвращение Кроссленда

В резервный список также попал хукер Финикс Кроссленд, который отбыл дисквалификацию на четыре матча и пропустил весь групповой этап турнира.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кроссленда удалили 27 сентября за приём «хип-дроп» против австралийца Натана Клири в матче плей-офф NRL, когда «Ньюкасл Найтс» играли с «Пенрит Пантерз». Клири получил открытый перелом и вывих левой лодыжки, из-за чего пропустил домашний Кубок мира. Кроссленд извинился перед Клири и пропустил финал NRL, в котором «Найтс» уступили «Сидней Рустерз».

Понга и Кроссленд сейчас находятся в резерве, но позднее на этой неделе их могут включить в заявку из 19 игроков на матч с Тонгой. Сборная Тонги не изменила состав после победы над Самоа со счётом 20:18 в заключительном матче группового этапа и будет стремиться повторить победу над Новой Зеландией на групповом этапе Кубка мира 2017 года.

Другой полуфинал

В другом мужском полуфинале действующие чемпионы мира австралийцы сыграют с Самоа в Сиднее. Австралия сохранила неизменный состав с Рисом Уолшем на позиции фулбека, а Самоа включила Роналда Фолкмана на позицию станд-оффа после травмы подколенного сухожилия у Шанеля Харриса-Тавиты.

Читай нас в