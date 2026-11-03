Шотландия вернула Мактоминея и впервые вызвала Пенрайса — BBC Sport

Сборная Шотландии объявила состав на два заключительных матча Лиги наций против Северной Македонии и Швейцарии. В команду вернулись полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей, защитник «Селтика» Киран Тирни и нападающий «Торино» Че Адамс. Защитник «Рейнджерс» Джеймс Пенрайс впервые получил вызов в сборную, сообщает BBC Sport.

Состав на матчи Лиги наций

Главный тренер Себастьен Поконьоли включил в состав 26 футболистов, в том числе четырёх вратарей. В команде также остался Кристи Монтгомери из «Блэкберн Роверс», который ещё не дебютировал за сборную. В предыдущем вызове его добавили в состав позже.

Из-за травм в команду не попали Скотт Маккенна и Кенни Маклин. По сравнению с расширенным составом на первые четыре матча турнира также выбыли Леннон Миллер, Джош Дойг, Колби Донован и Джеймс Уилсон. Тогда Поконьоли выбрал 28 игроков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Турнирное положение

Шотландия занимает третье место в группе B1. Команде необходимо набрать как минимум четыре очка в домашнем матче с Северной Македонией и выездной игре против Швейцарии, чтобы сохранить шансы финишировать второй и попасть в плей-офф за повышение в классе.

Одно очко позволит шотландцам избежать угрозы вылета. Швейцария лидирует в группе, набрав максимум очков, тогда как Словения опережает Шотландию на три пункта.

Читай нас в