Szkocja przywróciła McTominaya i po raz pierwszy powołała Penrice’a — BBC Sport
Reprezentacja Szkocji ogłosiła skład na dwa końcowe mecze Ligi Narodów z Macedonią Północną i Szwajcarią. Do zespołu wrócili pomocnik Napoli Scott McTominay, obrońca Celticu Kieran Tierney i napastnik Torino Che Adams. Obrońca Rangers James Penrice po raz pierwszy otrzymał powołanie do reprezentacji, informuje BBC Sport.
Skład na mecze Ligi Narodów
Selekcjoner Sebastien Pocognoli uwzględnił w składzie 26 piłkarzy, w tym czterech bramkarzy. W zespole pozostał także Christie Montgomery z Blackburn Rovers, który jeszcze nie zadebiutował w reprezentacji. W poprzednim powołaniu został on dołączony do składu później.
Z powodu kontuzji do zespołu nie trafili Scott McKenna i Kenny McLean. W porównaniu z rozszerzonym składem na pierwsze cztery mecze turnieju odpadli także Lennon Miller, Josh Doig, Colby Donovan i James Wilson. Pocognoli wybrał wówczas 28 zawodników.
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Sytuacja w turnieju
Szkocja zajmuje trzecie miejsce w grupie B1. Zespół musi zdobyć co najmniej cztery punkty w domowym meczu z Macedonią Północną i wyjazdowym spotkaniu ze Szwajcarią, aby zachować szanse na zajęcie drugiego miejsca i awans do baraży o promocję.
Jeden punkt pozwoli Szkotom uniknąć zagrożenia spadkiem. Szwajcaria prowadzi w grupie z kompletem punktów, podczas gdy Słowenia wyprzedza Szkocję o trzy punkty.