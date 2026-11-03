Reprezentacja Szkocji ogłosiła skład na dwa końcowe mecze Ligi Narodów z Macedonią Północną i Szwajcarią. Do zespołu wrócili pomocnik Napoli Scott McTominay, obrońca Celticu Kieran Tierney i napastnik Torino Che Adams. Obrońca Rangers James Penrice po raz pierwszy otrzymał powołanie do reprezentacji, informuje BBC Sport.

Skład na mecze Ligi Narodów

Selekcjoner Sebastien Pocognoli uwzględnił w składzie 26 piłkarzy, w tym czterech bramkarzy. W zespole pozostał także Christie Montgomery z Blackburn Rovers, który jeszcze nie zadebiutował w reprezentacji. W poprzednim powołaniu został on dołączony do składu później.

Z powodu kontuzji do zespołu nie trafili Scott McKenna i Kenny McLean. W porównaniu z rozszerzonym składem na pierwsze cztery mecze turnieju odpadli także Lennon Miller, Josh Doig, Colby Donovan i James Wilson. Pocognoli wybrał wówczas 28 zawodników.

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Sytuacja w turnieju

Szkocja zajmuje trzecie miejsce w grupie B1. Zespół musi zdobyć co najmniej cztery punkty w domowym meczu z Macedonią Północną i wyjazdowym spotkaniu ze Szwajcarią, aby zachować szanse na zajęcie drugiego miejsca i awans do baraży o promocję.

Jeden punkt pozwoli Szkotom uniknąć zagrożenia spadkiem. Szwajcaria prowadzi w grupie z kompletem punktów, podczas gdy Słowenia wyprzedza Szkocję o trzy punkty.

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