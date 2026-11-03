W Hiszpanii przed meczem Ligi Mistrzów między Barceloną a Aston Villą na Camp Nou odbyła się minuta ciszy ku pamięci piłkarza Tenerife Jesúsa de Miguela. Według Interia Sport 30-letni napastnik zmarł po zderzeniu z bramkarzem Andorry Jesúsem Owono podczas meczu.

Uraz podczas meczu

Jak informuje Interia Sport, de Miguel wszedł na boisko w 59. minucie. W doliczonym czasie gry zderzył się z Owono i został uderzony kolanem. Piłkarz stracił przytomność, po czym trafił na oddział intensywnej terapii.

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We wtorek stan zawodnika znacznie się pogorszył, a później poinformowano o jego śmierci. Serwis zaznacza, że przed wszystkimi meczami Ligi Mistrzów tego dnia drużyny i sztaby szkoleniowe uczciły pamięć hiszpańskiego piłkarza minutą ciszy.

Możliwe przełożenie meczów

Przed spotkaniem na Camp Nou piłkarze obu klubów ustawili się wokół koła środkowego, aby uczcić pamięć de Miguela. W Hiszpanii omawiana jest również możliwość przełożenia meczów najbliższej kolejki La Ligi i Segunda. Według Tiempo de Juego Hiszpańskie Stowarzyszenie Piłkarzy AFE dąży do wstrzymania tych spotkań, choć w La Lidze może to być trudne ze względu na terminarz.

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