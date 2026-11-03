В Испании перед матчем Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Астон Виллой» на Камп Ноу состоялась минута молчания в память о футболисте «Тенерифе» Хесусе де Мигеле. По данным Interia Sport, 30-летний нападающий умер после столкновения с вратарём «Андорры» Хесусом Овоно во время матча.

Травма во время матча

Как сообщает Interia Sport, де Мигель вышел на поле на 59-й минуте. В компенсированное время он столкнулся с Овоно и получил удар коленом. Футболист потерял сознание, после чего его доставили в отделение интенсивной терапии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Во вторник состояние игрока существенно ухудшилось, а позже стало известно о его смерти. Издание отмечает, что перед всеми матчами Лиги чемпионов в тот день команды и тренерские штабы почтили память испанского футболиста минутой молчания.

Возможный перенос матчей

Перед игрой на Камп Ноу футболисты обоих клубов выстроились вокруг центрального круга, чтобы почтить память де Мигеля. В Испании также обсуждают возможность переноса матчей ближайшего тура Ла Лиги и Сегунды. По данным Tiempo de Juego, Испанская ассоциация футболистов AFE стремится приостановить проведение этих встреч, хотя в Ла Лиге это может быть сложно из-за календаря.

Читай нас в