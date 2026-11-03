Zespół Haas potwierdził, że Esteban Ocon nie będzie już występował w jego barwach w tym sezonie. Podczas Grand Prix São Paulo w Brazylii zastąpi go lider mistrzostw Formuły 2 Rafael Camara, który zadebiutuje w Formule 1 i zostanie partnerem zespołowym Olivera Bearmana.

Debiut Camary nastąpi wcześniej

Jak informuje Sky Sports, Camara miał zastąpić Ocona w Haas od początku 2027 roku, ale otrzyma miejsce w zespole wcześniej. W ubiegłym miesiącu Haas ogłosił, że Ocon opuści amerykański zespół pod koniec sezonu po dwóch latach startów w jego barwach.

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Według publikacji Ocon prawdopodobnie pokłócił się z zespołem podczas wyścigu w Meksyku w miniony weekend. Od soboty zastępuje go japoński kierowca Ryo Hirakawa.

Hirakawa wystąpi we Włoszech

Hirakawa zajął dziesiąte miejsce w Grand Prix Meksyku i zdobył punkt w swoim debiucie w Formule 1 po karach nałożonych po wyścigu na Oscara Piastriego z McLarena, a także kierowców Alpine Pierre'a Gasly'ego i Franco Colapinto. W ten weekend weźmie udział w mistrzostwach świata w wyścigach długodystansowych we Włoszech. Haas nie podał jeszcze nazwisk kierowców, którzy wystąpią w trzech końcowych rundach sezonu w Las Vegas, Katarze i Abu Zabi.

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