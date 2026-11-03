Команда Haas подтвердила, что Эстебан Окон больше не будет выступать за неё в этом сезоне. На Гран-при Сан-Паулу в Бразилии его заменит лидер чемпионата Формулы-2 Рафаэл Камара, который дебютирует в Формуле-1 и станет напарником Оливера Бермана.

Дебют Камары состоится раньше

Как сообщает Sky Sports, Камара должен был заменить Окона в Haas с начала 2027 года, однако получит место в команде раньше. В прошлом месяце Haas объявила, что Окон покинет американскую команду в конце сезона после двух лет выступлений за неё.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным издания, Окон, вероятно, поссорился с командой во время гонки в Мексике в минувшие выходные. С субботы его заменяет японский гонщик Рё Хиракава.

Хиракава выступит в Италии

Хиракава финишировал десятым на Гран-при Мехико и набрал очко в дебютной гонке в Формуле-1 после послегоночных штрафов для Оскара Пиастри из McLaren, а также пилотов Alpine Пьера Гасли и Франко Колапинто. В эти выходные он примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в Италии. Haas пока не назвала гонщиков, которые выступят на трёх заключительных этапах сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Читай нас в