Angielski łącznik młyna Alex Mitchell z powodu kolejnego urazu mięśnia dwugłowego uda opuści całą jesienną kampanię reprezentacji Anglii w rugby. Nie zagra w meczach testowych z Australią, Japonią i Nową Zelandią, a także w meczu klasyfikacyjnym finałowego weekendu Nations Championship.

Jak informuje The Guardian, Mitchell miał już nie zagrać z Australią w najbliższą niedzielę. Skanowanie przeprowadzone w poniedziałek potwierdziło, że rugbysta będzie wyłączony z gry do końca jesiennej serii meczów.

Zastępstwo na pozycji łącznika młyna

Oczekuje się, że w podstawowym składzie na mecz z Australią wystąpi Jack van Poortvliet. Ben Spencer i Harry Randall walczą o miejsce wśród rezerwowych. Dla Mitchella ten uraz jest czwartym problemem z mięśniem dwugłowym uda od początku roku.

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Wcześniej doznał podobnych urazów podczas Pucharu Sześciu Narodów, na majowym zgrupowaniu reprezentacji Anglii oraz w letnim meczu testowym z Fidżi. Gdy Mitchell był zdrowy, był uważany za podstawowego zawodnika z numerem dziewięć reprezentacji Anglii.

Smith musi jeszcze przejść test

Tymczasem łącznik ataku Fin Smith ma w środę przejść decydujący trening, aby potwierdzić gotowość do meczu z Australią. 24-letni zawodnik Northampton doznał urazu łydki w derbach z Leicester w ubiegłym miesiącu.

W poniedziałek Smith odbył trening biegowy w bazie reprezentacji, a we wtorek pracował według zmodyfikowanego programu i opuścił większą część zajęć. Jeśli nie będzie gotowy, alternatywami na pozycji numer 10 są George Ford i Marcus Smith. Fin Smith wychodził w podstawowym składzie na tej pozycji w ostatnich pięciu meczach testowych Anglii.

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