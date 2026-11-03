Скрам-хав сборной Англии Алекс Митчелл из-за очередной травмы задней поверхности бедра пропустит всю осеннюю кампанию сборной Англии по регби. Он не сыграет в тест-матчах против Австралии, Японии и Новой Зеландии, а также в классификационном матче финального уик-энда Nations Championship.

Как сообщает The Guardian, Митчелл уже должен был пропустить матч против Австралии в ближайшее воскресенье. Сканирование, проведенное в понедельник, подтвердило, что регбист выбыл до завершения осенней серии матчей.

Замена на позиции скрам-хава

Ожидается, что в стартовом составе на игру с Австралией выйдет Джек ван Поортвлит. Бен Спенсер и Гарри Рендалл претендуют на место среди запасных. Для Митчелла эта травма стала четвертой проблемой с задней поверхностью бедра с начала года.

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Ранее он получал похожие повреждения во время Кубка шести наций, в майском лагере сборной Англии и в летнем тест-матче с Фиджи. Когда Митчелл был здоров, он считался основным девятым номером английской сборной.

Смиту еще предстоит пройти проверку

В то же время флай-хав Фин Смит должен пройти решающую тренировку в среду, чтобы подтвердить готовность к матчу с Австралией. 24-летний игрок «Нортгемптона» получил травму икры в дерби против «Лестера» в прошлом месяце.

В понедельник Смит провел беговую тренировку на базе сборной, а во вторник работал по скорректированной программе и пропустил большую часть занятия. Если он не будет готов, альтернативами на позиции десятого номера являются Джордж Форд и Маркус Смит. Фин Смит выходил в стартовом составе на этой позиции в последних пяти тест-матчах Англии.

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