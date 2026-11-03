Dyrektor wykonawczy Kongresu Ukraińców w Kanadzie, Danyło Korbabicz, wezwał rząd kanadyjski do odmowy wydania wiz wszystkim członkom rosyjskich reprezentacji hokejowych.

Powodem tego apelu była decyzja Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie, która zobowiązała Międzynarodową Federację Hokeja (IIHF) do zniesienia ograniczeń i dopuszczenia rosyjskich drużyn do międzynarodowych rozgrywek, w szczególności do mistrzostw świata juniorów U18 i U20 w Kanadzie.

Kongres Ukraińców w Kanadzie wyraził oburzenie z powodu wydanego orzeczenia sądowego, nazywając je propagandowym zwycięstwem państwa-agresora w warunkach trwającej wojny i ludobójstwa wobec narodu ukraińskiego. W odpowiedzi na to kanadyjska minister spraw zagranicznych Anita Anand potwierdziła rozczarowanie wydanym wyrokiem CAS i zaznaczyła, że rząd kraju analizuje wszystkie możliwe warianty działania oraz przepisy prawne dotyczące stosowania ewentualnych ograniczeń wizowych wobec rosyjskich sportowców.

Źródło: „Ukrinform”.

Reprezentacje Norwegii, Danii, Szwecji, Łotwy i Czech nie zagrają przeciwko Rosji podczas mistrzostw świata w hokeju mężczyzn w 2027 roku w Niemczech. Krajowe federacje uzasadniły tę decyzję względami bezpieczeństwa sportowców i trenerów, a także napięciem geopolitycznym.

W niedzielę, 1 listopada, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skrytykował orzeczenie Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS), które otwiera drogę do powrotu rosyjskich reprezentacji na mistrzostwa świata w hokeju. Nazwał tę decyzję niedopuszczalną i wezwał międzynarodową społeczność sportową, by nie dopuszczała Rosji do zawodów, dopóki prowadzi ona wojnę przeciwko Ukrainie.

Czytaj nas na