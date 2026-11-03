Украинцы Канады призвали власти страны запретить въезд российским хоккеистам

Исполнительный директор Конгресса украинцев Канады Даниил Корбабич призвал канадское правительство отказать в выдаче виз всем членам российских хоккейных сборных.

Поводом для обращения стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, которое обязало Международную федерацию хоккея (IIHF) отменить ограничения и допустить российские команды к международным соревнованиям, в частности, юношеских чемпионатов мира U18 и U20 в Канаде.

В Конгрессе украинцев Канады выразили возмущение принятым судебным решением, назвав его пропагандистской победой для государства-агрессора в условиях продолжающейся войны и геноцида против украинского народа. В ответ на это министр иностранных дел Канады Анита Ананд подтвердила разочарование полученным вердиктом CAS и отметила, что правительство страны изучает все возможные варианты действий и правовые нормы, касающиеся применения возможных визовых ограничений в отношении российских спортсменов.

Источник: «Укринформ».

Сборные Норвегии, Дании, Швеции, Латвии и Чехии не будут играть против России на мужском чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии. Национальные федерации объяснили своё решение соображениями безопасности спортсменов и тренеров, а также геополитической напряжённостью.

В воскресенье, 1 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое открывает путь к возвращению российских сборных на чемпионаты мира по хоккею. Он назвал такое решение неприемлемым и призвал международное спортивное сообщество не допускать Россию к соревнованиям, пока она продолжает войну против Украины.

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