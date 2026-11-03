W Pretorii w Republice Południowej Afryki klub piłkarski Mamelodi Sundowns pokonał Lamontville Golden Arrows 1:0 w ćwierćfinale Pucharu Carlinga i awansował do półfinału turnieju. Jedynego gola w meczu na stadionie Loftus Versfeld w 69. minucie strzelił Ikraam Rayners.

Gol Raynersa rozstrzygnął mecz

Jak informuje TimesLIVE, Golden Arrows sprawiali rywalom trudności, starając się zrobić wrażenie na nowym trenerze Mandli Ncikazim. W ubiegłym tygodniu opuścił on Orlando Pirates, gdzie był asystentem Abdeslama Ouaddou.

Decydująca akcja rozpoczęła się po tym, jak Antonio van Wyk przesunął się z lewej flanki do środka i uderzył prawą nogą spoza pola karnego. Rayners głową zmienił tor lotu piłki, po czym znalazła się ona w bramce Dumisaniego Msibiego.

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Rotacja przed meczem o Superpuchar CAF

Główny trener Sundowns Miguel Cardoso dał odpocząć kilku kluczowym zawodnikom, ponieważ w niedzielę zespół zmierzy się z USM Alger w Superpucharze CAF. Wśród piłkarzy, których trener wystawił do meczu, znaleźli się bramkarz Ricardo Goss, Malibongwe Khoza, Motobi Mvala, Antonio van Wyk, Bathusi Aubaas, Sphelele Mkhulise i Arthur Sales.

Ćwierćfinał rozegrano w środku tygodnia przed pozostałymi trzema spotkaniami na tym etapie, ponieważ Sundowns ma w niedzielę rozegrać mecz o afrykański Superpuchar. W przypadku zwycięstwa nad USM Alger klub może zdobyć trzecie trofeum w sezonie po MTN8 i Pucharze Afrykańsko-Azjatycko-Pacyficznym.

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