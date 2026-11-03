«Мамелоди Сандаунз» вышел в полуфинал Кубка Карлинга — TimesLIVE

В Претории, ЮАР, футбольный клуб «Мамелоди Сандаунз» обыграл «Ламонтвилл Голден Эрроуз» со счётом 1:0 в четвертьфинале Кубка Карлинга и вышел в полуфинал турнира. Единственный гол в матче на стадионе «Лофтус Версфельд» на 69-й минуте забил Икраам Рейнерс.

Гол Рейнерса решил исход матча

Как сообщает TimesLIVE, «Голден Эрроуз» создавал проблемы сопернику, пытаясь произвести впечатление на нового тренера Мандлу Нчикази. На прошлой неделе он покинул «Орландо Пайретс», где был ассистентом Абдессалама Уадду.

Решающая атака началась после того, как Антонио ван Вейк сместился с левого фланга в центр и пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади. Рейнерс головой изменил траекторию мяча, после чего тот оказался в воротах Думисани Мсиби.

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Ротация перед матчем за Суперкубок CAF

Главный тренер «Сандаунз» Мигель Кардозу дал отдохнуть нескольким ключевым игрокам, поскольку в воскресенье команда сыграет против «УСМ Алжир» в Суперкубке CAF. Среди футболистов, которых тренер задействовал в матче, были вратарь Рикардо Госс, Малибонгве Хоза, Мотоби Мвала, Антонио ван Вейк, Батуси Аубаас, Спелеле Мхлизе и Артур Салес.

Четвертьфинал провели в середине недели раньше остальных трёх встреч этой стадии, поскольку «Сандаунз» в воскресенье предстоит сыграть матч за африканский Суперкубок. В случае победы над «УСМ Алжир» клуб может завоевать третий трофей сезона после MTN8 и Африканско-Азиатско-Тихоокеанского кубка.

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