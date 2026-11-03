马梅洛迪日落晋级卡林杯半决赛——TimesLIVE

在南非比勒陀利亚，足球俱乐部马梅洛迪日落在卡林杯四分之一决赛中以1比0击败拉蒙特维尔金箭，并晋级赛事半决赛。伊克拉姆·雷纳斯在洛夫图斯·弗斯费尔德球场进行的比赛第69分钟攻入全场唯一进球。

雷纳斯的进球决定比赛

据TimesLIVE报道，金箭给对手制造了困难，并试图给新任主教练曼德拉·恩奇卡齐留下深刻印象。上周，他离开了奥兰多海盗，此前他曾担任阿卜德萨拉姆·瓦杜的助理教练。

决定性的进攻始于安东尼奥·范韦克从左路内切至中路，并在禁区外用右脚射门。雷纳斯用头改变了皮球的运行轨迹，随后皮球进入杜米萨尼·姆西比把守的球门。

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CAF超级杯比赛前的轮换

日落队主教练米格尔·卡多佐让几名关键球员休息，因为球队将在周日的CAF超级杯中对阵阿尔及尔USM。主教练安排出战的球员包括门将里卡多·戈斯、马利邦韦·霍扎、莫托比·姆瓦拉、安东尼奥·范韦克、巴图西·奥巴斯、斯佩莱莱·姆赫利泽和阿图尔·萨莱斯。

这场四分之一决赛在本阶段另外三场比赛之前于周中进行，因为日落队将在周日参加非洲超级杯比赛。如果战胜阿尔及尔USM，俱乐部可在MTN8和非洲-亚洲-太平洋杯之后赢得本赛季第三座奖杯。

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