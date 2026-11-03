新西兰将彭加列入替补名单，因其手臂骨折 — BBC Sport

新西兰队将全卫卡林·彭加列入在澳大利亚纽卡斯尔举行的男子橄榄球联盟世界杯半决赛对阵汤加队的替补名单。BBC Sport报道称，此事发生在该球员前臂骨折三周后。

彭加的恢复情况

彭加于10月15日在对阵澳大利亚队的赛事揭幕战中手臂骨折。新西兰队以22:24输掉那场比赛，这名全卫受伤后在场上坚持了约20分钟，随后接受手术。

新西兰队主教练斯泰西·琼斯在该球员受伤后表示，希望如果球队能够晋级，彭加可以在11月15日的决赛前恢复。本周，这名全卫在近期骨折的左臂上缠着黑色绷带训练。

克罗斯兰回归

钩球员菲尼克斯·克罗斯兰也被列入替补名单；他已服完四场禁赛，并缺席了赛事的整个小组赛阶段。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

9月27日，在纽卡斯尔骑士队对阵彭里斯黑豹队的一场NRL季后赛中，克罗斯兰对澳大利亚球员内森·克利里使用“髋部坠压”动作，被罚出场。克利里的左脚踝遭遇开放性骨折和脱臼，因此缺席了在本土举行的世界杯。克罗斯兰向克利里道歉，并缺席了NRL决赛，骑士队在该场比赛中不敌悉尼公鸡队。

彭加和克罗斯兰目前都在替补名单中，但本周晚些时候他们可能被纳入对阵汤加队的19人比赛名单。汤加队在小组赛最后一场以20:18战胜萨摩亚队后未改变阵容，并将力争重现2017年世界杯小组赛战胜新西兰队的一幕。

另一场半决赛

在另一场男子半决赛中，卫冕世界冠军澳大利亚队将在悉尼对阵萨摩亚队。澳大利亚队保留了由里斯·沃尔什担任全卫的不变阵容，而萨摩亚队则在沙内尔·哈里斯-塔维塔遭遇腿筋伤势后，将罗纳德·福尔克曼列为五八位。

关注我们在