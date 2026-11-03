В ЮАР Жан Верстер назначен исполняющим обязанности президента национальной легкоатлетической федерации Athletics South Africa (ASA). Он сменил Джона Матане, который до этого исполнял обязанности главы организации после отстранения президента Джеймса Молои, сообщает Daily Maverick.

Временное руководство до 28 ноября

Верстера избрали во время заседания правления ASA 30 октября 2026 года. Он также является председателем подразделения Track and Field в федерации. Временное назначение будет действовать до заседания совета ASA 28 ноября, на котором должны избрать новый временный состав руководства и определить дальнейшие шаги.

В заседании правления участвовал президент Конфедерации легкой атлетики Южной Африки (Saca) Закеле Дламини — как представитель World Athletics и Африканской конфедерации легкой атлетики. После непродолжительного участия Матане в встрече и его добровольного ухода Дламини поручил остальным членам правления назначить исполняющего обязанности президента.

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План реформ для международных организаций

ASA также проведет стратегическую встречу 13–15 ноября с участием Дламини. На ней планируют окончательно сформировать дорожную карту, которая должна привести структуру управления и деятельность федерации в соответствие с требованиями World Athletics и Африканской конфедерации легкой атлетики.

После рассмотрения и утверждения советом ASA этот план передадут международной и континентальной легкоатлетическим организациям. World Athletics в письме от 15 октября потребовала от ASA масштабных изменений в руководстве и конституции федерации, предупредив о возможном полном запрете для южноафриканских спортсменов в случае невыполнения требований.

По данным ASA, Джеймс Молои ранее был отстранен от должности президента федерации после того, как его признали виновным в ненадлежащем использовании кредитной карты организации.

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