在南非，让·维斯特被任命为国家田径联合会南非田径协会（Athletics South Africa，ASA）代理主席。他接替了约翰·马塔内；在主席詹姆斯·莫洛伊被停职后，马塔内此前一直担任该组织代理负责人，《每日前卫报》报道。

临时领导层任期至11月28日

维斯特是在2026年10月30日ASA理事会会议期间当选的。他同时担任该联合会田径场地项目（Track and Field）部门主席。这项临时任命将持续至11月28日ASA理事会会议，届时将选出新的临时领导层并确定后续步骤。

南部非洲田径联合会（Saca）主席扎凯莱·德拉米尼以世界田径联合会和非洲田径联合会代表的身份参加了理事会会议。在马塔内短暂参与会议并自愿离开后，德拉米尼指示其他理事会成员任命一名代理主席。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

面向国际组织的改革计划

ASA还将于11月13日至15日举行有德拉米尼参与的战略会议。会议计划最终制定一份路线图，使联合会的治理结构和运作符合世界田径联合会及非洲田径联合会的要求。

该计划经ASA理事会审议和批准后，将提交给国际和洲际田径组织。世界田径联合会在10月15日的信中要求ASA对其领导层和联合会章程进行重大改革，并警告称，如未满足相关要求，南非运动员可能面临全面禁赛。

据ASA称，詹姆斯·莫洛伊此前因被认定不当使用该组织信用卡而被免去联合会主席职务。

关注我们在