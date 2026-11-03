W RPA Jean Verster został mianowany pełniącym obowiązki prezydenta krajowej federacji lekkoatletycznej Athletics South Africa (ASA). Zastąpił Johna Matane, który wcześniej pełnił obowiązki szefa organizacji po zawieszeniu prezydenta Jamesa Moloia, informuje Daily Maverick.

Tymczasowe kierownictwo do 28 listopada

Verster został wybrany podczas posiedzenia zarządu ASA 30 października 2026 roku. Jest także przewodniczącym działu Track and Field w federacji. Tymczasowa nominacja będzie obowiązywać do posiedzenia rady ASA 28 listopada, podczas którego ma zostać wybrane nowe tymczasowe kierownictwo i określone dalsze kroki.

W posiedzeniu zarządu uczestniczył prezydent Konfederacji Lekkoatletycznej Afryki Południowej (Saca) Zakhele Dlamini, jako przedstawiciel World Athletics i Afrykańskiej Konfederacji Lekkoatletycznej. Po krótkim udziale Matane w spotkaniu i jego dobrowolnym opuszczeniu go Dlamini polecił pozostałym członkom zarządu powołać pełniącego obowiązki prezydenta.

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Plan reform dla organizacji międzynarodowych

ASA przeprowadzi również strategiczne spotkanie w dniach 13–15 listopada z udziałem Dlaminiego. Planowane jest na nim ostateczne sformułowanie mapy drogowej, która ma dostosować strukturę zarządzania i działalność federacji do wymogów World Athletics oraz Afrykańskiej Konfederacji Lekkoatletycznej.

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez radę ASA plan zostanie przekazany międzynarodowym i kontynentalnym organizacjom lekkoatletycznym. W liście z 15 października World Athletics zażądała od ASA szeroko zakrojonych zmian w kierownictwie i konstytucji federacji, ostrzegając przed możliwym całkowitym zakazem dla południowoafrykańskich sportowców w przypadku niespełnienia wymogów.

Według ASA James Moloi został wcześniej usunięty ze stanowiska prezydenta federacji po uznaniu go za winnego niewłaściwego użycia karty kredytowej organizacji.

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