Сборная Англии по регбилигу на колясках победила команду США со счётом 134:0 в Вуллонгонге, Австралия, и досрочно обеспечила себе место в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Англичане занесли 23 попытки на арене Wollongong Entertainment Arena, сообщает BBC Sport.

Четыре попытки от трёх игроков

Капитан сборной Англии Мейсон Биллингтон, а также Крис Хейнс и Луис Домингос оформили по четыре попытки. Домингос, ранее выступавший за баскетбольную сборную Португалии, провёл первый матч на турнире. Всего очки в матче набрали восемь игроков Англии.

Лучшим игроком встречи признали Финлея О'Нилла. Он набрал 38 очков, занёс две попытки и выполнил 15 реализаций. После матча Биллингтон оценил выступление команды как минимум на семь баллов из десяти. Он отметил, что игроки придерживались принципов, которые команда отрабатывала в течение недели.

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Соперник определится после группового этапа

В полуфинале англичане сыграют с Францией или хозяевами турнира — Австралией. Обе сборные также гарантировали себе выход в плей-офф: Франция разгромила Новую Зеландию 120:10, а Австралия победила Шотландию 104:24. Французы и австралийцы встретятся в пятницу, чтобы определить победителя своей группы.

Ирландия в другом матче победила Уэльс 68:28 и также вышла в полуфинал. В заключительном матче группового этапа ирландцы сыграют с Англией в Вуллонгонге. Сборная Англии доходила до финала во всех четырёх предыдущих розыгрышах чемпионата мира по регбилигу на колясках.

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