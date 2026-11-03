Англія розгромила США 134:0 і вийшла до півфіналу ЧС — BBC Sport

Збірна Англії з регбілігу на візках перемогла команду США з рахунком 134:0 у Вуллонгонгу, Австралія, та достроково забезпечила собі місце у півфіналі чемпіонату світу 2026 року. Англійці занесли 23 спроби на арені Wollongong Entertainment Arena, повідомляє BBC Sport.

Чотири спроби від трьох гравців

Капітан англійської збірної Мейсон Біллінгтон, а також Кріс Гейнс і Луїс Домінгос оформили по чотири спроби. Домінгос, який раніше виступав за баскетбольну збірну Португалії, провів перший матч на турнірі. Загалом очки в матчі набрали вісім гравців Англії.

Найкращим гравцем зустрічі визнали Фінлея О'Нілла. Він набрав 38 очок, заніс дві спроби та виконав 15 реалізацій. Після матчу Біллінгтон оцінив виступ команди щонайменше на сім балів із десяти. Він зазначив, що гравці дотримувалися принципів, які команда відпрацьовувала протягом тижня.

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Суперник визначиться після групового етапу

У півфіналі англійці зіграють із Францією або господарями турніру — Австралією. Обидві збірні також гарантували собі вихід до плей-оф: Франція розгромила Нову Зеландію 120:10, а Австралія перемогла Шотландію 104:24. Французи та австралійці зустрінуться в п'ятницю, щоб визначити переможця своєї групи.

Ірландія в іншому матчі перемогла Уельс 68:28 і також вийшла до півфінальної стадії. У заключному матчі групового етапу ірландці зіграють з Англією у Вуллонгонгу. Англійська команда доходила до фіналу в усіх чотирьох попередніх розіграшах чемпіонату світу з регбілігу на візках.

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