Reprezentacja Anglii w rugby league na wózkach pokonała USA 134:0 w Wollongong w Australii i przed czasem zapewniła sobie miejsce w półfinale mistrzostw świata 2026. Anglicy zdobyli 23 przyłożenia na Wollongong Entertainment Arena, informuje BBC Sport.

Cztery przyłożenia trzech zawodników

Kapitan reprezentacji Anglii Mason Billington, a także Chris Haines i Luis Domingos zdobyli po cztery przyłożenia. Domingos, który wcześniej grał w reprezentacji Portugalii w koszykówce, rozegrał swój pierwszy mecz w turnieju. Łącznie punkty w meczu zdobyło ośmiu zawodników Anglii.

Najlepszym zawodnikiem meczu został Finley O'Neill. Zdobył 38 punktów, zaliczył dwa przyłożenia i wykonał 15 podwyższeń. Po meczu Billington ocenił występ zespołu na co najmniej siedem punktów na dziesięć. Zaznaczył, że zawodnicy przestrzegali zasad, nad którymi drużyna pracowała przez cały tydzień.

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Rywal zostanie wyłoniony po fazie grupowej

W półfinale Anglicy zagrają z Francją lub gospodarzami turnieju — Australią. Obie reprezentacje również zapewniły sobie awans do play-offów: Francja rozgromiła Nową Zelandię 120:10, a Australia pokonała Szkocję 104:24. Francuzi i Australijczycy spotkają się w piątek, aby wyłonić zwycięzcę swojej grupy.

Irlandia w innym meczu pokonała Walię 68:28 i także awansowała do półfinału. W ostatnim meczu fazy grupowej Irlandczycy zagrają z Anglią w Wollongong. Reprezentacja Anglii dotarła do finału we wszystkich czterech poprzednich edycjach mistrzostw świata w rugby league na wózkach.

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