Słoweński koszykarz Los Angeles Lakers Luka Dončić zdobył 42 punkty w meczu przeciwko Miami Heat, który jego zespół wygrał 138:117. Zanotował także 13 asyst i siedem zbiórek, informuje The Guardian.

Ocena Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo po meczu wysoko ocenił grę Dončicia. Jego zdaniem Słoweniec jest jednym z najlepszych strzelców w historii koszykówki i może ubiegać się o miano najlepszego wszech czasów, a nie tylko wśród aktywnych zawodników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skuteczny początek sezonu

Po meczu z Heat średnia Dončicia w obecnym sezonie wynosi 38,3 punktu na mecz — to najlepszy wynik w NBA. W pięciu ostatnich meczach zdobywał średnio 43,4 punktu.

Lakers rozpoczęli sezon od sześciu zwycięstw w ośmiu meczach. Średnia Dončicia w karierze wynosi 29,32 punktu na mecz; pod tym względem ustępuje jedynie Michaelowi Jordanowi z 30,12 punktu oraz Wiltowi Chamberlainowi z 30,07 punktu. Dončić zajmuje 165. miejsce na liście najskuteczniejszych graczy w historii NBA z dorobkiem 15 289 punktów. Ma 27 lat.

Czytaj nas na